Visite guidée de la ferme pédagogique Avenue du Grand Parc Martigues, 16 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

La ferme pédagogique du grand parc de Figuerolles permet aux enfants de se sensibiliser à la nature et de connaitre les animaux domestiques de leur région.. Familles

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Avenue du Grand Parc Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The educational farm in the large Figuerolles park allows children to become aware of nature and to learn about the domestic animals of their region.

La granja educativa del gran parque de Figuerolles permite a los niños tomar conciencia de la naturaleza y conocer los animales domésticos de su región.

Der pädagogische Bauernhof im großen Park von Figuerolles ermöglicht es Kindern, sich für die Natur zu sensibilisieren und die Haustiere ihrer Region kennen zu lernen.

