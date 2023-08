CULTIVONS AUJOURD’HUI LA NATURE DE DEMAIN Avenue du Grain d’Or Beaupréau-en-Mauges, 24 septembre 2023, Beaupréau-en-Mauges.

Beaupréau-en-Mauges,Maine-et-Loire

Beaupréau-en-Mauges vous invite à son événement citoyen !.

2023-09-24 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Avenue du Grain d’Or Beaupréau

Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Beaupréau-en-Mauges invites you to its citizen event!

Beaupréau-en-Mauges le invita a su acto cívico

Beaupréau-en-Mauges lädt Sie zu seiner Bürgerveranstaltung ein!

Mise à jour le 2023-08-20 par eSPRIT Pays de la Loire