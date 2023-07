Golf Club de Salouël Amiens Métropole Avenue du Golf Salouël, 3 juillet 2023, Salouël.

Salouël,Somme

Le golf de la métropole Amiénoise. 1 parcours 9 trous à faire dans les 2 sens..

fin : . 20 EUR.

Avenue du Golf

Salouël 80480 Somme Hauts-de-France



The golf of the Amiens metropolis. 1 course 9 holes to be done in both directions.

El campo de golf de la metrópoli de Amiens. 1 recorrido de 9 hoyos para jugar en ambos sentidos.

Der Golfplatz der Metropole Amiénoise. 1 9-Loch-Parcours, der in beide Richtungen begangen werden kann.

Mise à jour le 2023-06-29 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – ADRT80