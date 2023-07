Été à Pau 2023 : Ladaniva + Calle Mambo Avenue du Général Poeymirau Pau, 28 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

21h : Calle Mambo est originaire du Chili. Le groupe s’est formé en 2013, il fête cette année ses 10 ans ! À cette occasion, ils présenteront leur 3ème album, Retumba la Tierra. Avec un son propre à eux, exclusivement fait de compositions personnelles, la musique de Calle Mambo a pour but d’unifier le folklore latino-américain avec la modernité des beats électroniques et des musiques urbaines.

22h30 Ladaniva : D’un côté, la voix envoûtante et le chant traditionnel exalté de l’Arménienne Jacqueline Baghdasaryan. De l’autre, l’aisance du multi-instrumentiste français Louis Thomas. Ensemble, ils voguent entre folk arménienne et des touches de rythmes venus d’ailleurs comme la maloya ou le reggae. Entre fusion balkanique et influences pop, le duo crée une musique dansante bien à lui, empreinte de fraîcheur et de modernité..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Avenue du Général Poeymirau Théâtre de Verdure

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9pm: Calle Mambo hails from Chile. Formed in 2013, the band is celebrating its 10th anniversary this year! To mark the occasion, they will be presenting their 3rd album, Retumba la Tierra. With a sound all their own, made up exclusively of their own compositions, Calle Mambo?s music aims to unify Latin American folklore with the modernity of electronic beats and urban music.

10.30pm Ladaniva: On one side, the bewitching voice and exalted traditional singing of Armenian Jacqueline Baghdasaryan. On the other, the ease of French multi-instrumentalist Louis Thomas. Together, they sail between Armenian folk and touches of rhythms from elsewhere, such as maloya and reggae. Between Balkan fusion and pop influences, the duo create a danceable music of their own, imbued with freshness and modernity.

21:00: Calle Mambo viene de Chile. El grupo se formó en 2013 y este año celebra su 10º aniversario Para celebrarlo, presentarán su tercer álbum, Retumba la Tierra. Con un sonido propio, formado exclusivamente por composiciones propias, la música de Calle Mambo pretende unir el folclore latinoamericano con la modernidad de los ritmos electrónicos y la música urbana.

22.30 h Ladaniva: Por un lado, la voz hechizante y el canto tradicional exaltado de la armenia Jacqueline Baghdasaryan. Por otro, la soltura del multiinstrumentista francés Louis Thomas. Juntos, navegan entre el folk armenio y toques de ritmos de otros lugares, como la maloya y el reggae. En algún lugar entre la fusión balcánica y las influencias pop, el dúo crea su propia música bailable, llena de frescura y modernidad.

21:00 Uhr: Calle Mambo kommt aus Chile. Die Band hat sich 2013 gegründet und feiert dieses Jahr ihr 10-jähriges Bestehen! Zu diesem Anlass werden sie ihr drittes Album Retumba la Tierra vorstellen. Mit ihrem eigenen Sound, der ausschließlich aus Eigenkompositionen besteht, hat die Musik von Calle Mambo das Ziel, lateinamerikanische Folklore mit der Modernität elektronischer Beats und urbaner Musik zu vereinen.

22.30 Ladaniva: Auf der einen Seite die betörende Stimme und der exaltierte traditionelle Gesang der Armenierin Jacqueline Baghdasaryan. Auf der anderen Seite die Leichtigkeit des französischen Multi-Instrumentalisten Louis Thomas. Gemeinsam segeln sie zwischen armenischem Folk und Rhythmen aus anderen Ländern wie Maloya oder Reggae. Zwischen Balkan-Fusion und Pop-Einflüssen schafft das Duo eine ganz eigene, tanzbare Musik, die von Frische und Modernität geprägt ist.

Mise à jour le 2023-06-16 par OT Pau