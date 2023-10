La Dame de Pierre Avenue du Général Margueritte Épernay, 11 novembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Découvrez l’Histoire derrière la Légende du plus célèbre monument au monde. Plus d’une centaine d’artistes vous plongeront au cœur de l’histoire incroyable de Notre-Dame, dans la salle mythique du Palais des Congrès de Paris.

La Dame de Pierre, un spectacle original Symphonia Production, écrit et mis en scène par Corentin Stemler sur une musique originale de Richard Liegeois..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Avenue du Général Margueritte Le Millesium

Épernay 51200 Marne Grand Est



Discover the history behind the legend of the world?s most famous monument. More than a hundred artists will plunge you into the incredible history of Notre-Dame, in the legendary hall of the Palais des Congrès de Paris.

La Dame de Pierre, an original Symphonia Production show, written and directed by Corentin Stemler, with original music by Richard Liegeois.

Descubra la historia que se esconde tras la leyenda del monumento más famoso del mundo. Más de cien artistas le sumergirán en el corazón de la increíble historia de Notre-Dame, en la legendaria sala del Palacio de Congresos de París.

La Dame de Pierre, un espectáculo original de Symphonia Production, escrito y dirigido por Corentin Stemler, con música original de Richard Liegeois.

Entdecken Sie die Geschichte hinter der Legende des berühmtesten Monuments der Welt. Mehr als hundert Künstler werden Sie in die unglaubliche Geschichte von Notre-Dame eintauchen lassen, in der legendären Halle des Palais des Congrès in Paris.

La Dame de Pierre, eine Originalaufführung von Symphonia Production, geschrieben und inszeniert von Corentin Stemler, mit der Originalmusik von Richard Liegeois.

Mise à jour le 2023-10-20 par ADT de la Marne