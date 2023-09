17 ème édition du VITeff Avenue du Général Margueritte Épernay, 10 octobre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Le VITeff est l’unique Salon International des Technologies des Vins Effervescents (The Sparkling wine Technology Exhibition) organisé au cœur de la Champagne à Épernay.

Véritable place de marché, le VITeff qui met en relation les entreprises de la filière effervescente et des acheteurs Français et étrangers afin de développer les relations d’affaires.

Il accueille également des visiteurs institutionnels tout comme des membres de la communauté scientifique (chercheurs, œnologues, etc.) pour échanger sur les grands défis communs à l’ensemble des acteurs de la filière.

Nocturne le jeudi jusqu’à 21 H 00.

2023-10-10 fin : 2023-10-13 18:30:00. .

Avenue du Général Margueritte Le Millésium

Épernay 51200 Marne Grand Est



VITeff is the only International Sparkling Wine Technology Exhibition in the heart of Champagne, in Épernay.

A veritable marketplace, the VITeff brings together companies in the sparkling wine industry and buyers from France and abroad, to develop business relationships.

It also welcomes institutional visitors as well as members of the scientific community (researchers, ?nologists, etc.) to discuss the major challenges shared by all players in the industry.

Nocturne on Thursday until 9:00 pm

VITeff es el único Salón Internacional de la Tecnología del Vino Espumoso que se celebra en el corazón de la región de Champaña, en Épernay.

Verdadero mercado, el VITeff reúne a empresas del sector de los vinos espumosos y a compradores franceses y extranjeros para desarrollar relaciones comerciales.

También acoge a visitantes institucionales y miembros de la comunidad científica (investigadores, ?nólogos, etc.) para debatir sobre los grandes retos que comparten todos los agentes del sector.

Nocturna el jueves hasta las 21:00

Die VITeff ist die einzige internationale Fachmesse für Schaumweintechnologie (The Sparkling wine Technology Exhibition), die im Herzen der Champagne in Épernay stattfindet.

Die VITeff ist ein echter Marktplatz, der Unternehmen der Schaumweinbranche mit französischen und ausländischen Käufern zusammenbringt, um Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

Außerdem empfängt es institutionelle Besucher und Mitglieder der wissenschaftlichen Gemeinschaft (Forscher, Wissenschaftler usw.), um sich über die großen Herausforderungen auszutauschen, die allen Akteuren des Sektors gemeinsam sind.

Donnerstags bis 21.00 Uhr

