Goûter d’Halloween au Quai d’Harcourt Avenue du Général Lyne Thury-Harcourt-le-Hom, 25 octobre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Goûter d’Halloween au Quai d’Harcourt. Au programme : crêpe, maquillage, mandarines et potions magiques ! Réservations conseillées (6€/enfant).

2023-10-25 15:00:00 fin : 2023-10-25 . .

Avenue du Général Lyne Le Quai d’Harcourt

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Halloween party at Quai d’Harcourt. On the program: pancakes, face painting, tangerines and magic potions! Reservations recommended (6?/child)

Fiesta de Halloween en el Quai d’Harcourt. En el programa: ¡tortitas, pintacaras, mandarinas y pociones mágicas! Se recomienda reservar (6?/niño)

Halloween-Essen am Quai d’Harcourt. Auf dem Programm stehen Crêpe, Schminke, Mandarinen und Zaubertränke! Reservierungen werden empfohlen (6?/Kind)

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité