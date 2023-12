Réunion publique – Lutte contre les frelons asiatiques Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf-Val-André Réunion publique – Lutte contre les frelons asiatiques Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André, 16 mars 2024, Pléneuf-Val-André. Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16 . Afin de protéger nos « sentinelles de l’environnement », le collectif des apiculteurs locaux et la municipalité vous invitent à participer à une réunion publique pour échanger sur le sujet et apprendre à fabriquer votre piège à frelons asiatiques à partir de bouteilles d’eau ou de jus de fruits translucides recyclées. .

Avenue du Général Leclerc Salle du Guémadeuc

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Val André Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf-Val-André Autres Code postal 22370 Lieu Avenue du Général Leclerc Adresse Avenue du Général Leclerc Salle du Guémadeuc Ville Pléneuf-Val-André Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André Latitude 48.58402 Longitude -2.55647 latitude longitude 48.58402;-2.55647

Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleneuf-val-andre/