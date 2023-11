Visite guidée : Le Havre vu d’en haut Avenue du Général Leclerc Le Havre, 3 janvier 2024, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le Havre, Patrimoine mondial – Organisée par Pays d’Art et d’Histoire

Avec son époustouflant panorama à 360°, le 17ème étage de l’Hôtel de Ville est l’endroit idéal pour découvrir Le Havre et son histoire singulière et admirer les illuminations de la ville en cette période de fêtes.

Depuis la crique aménagée en 1517 jusqu’à port 2000 en passant par l’urbanisation de la costière et du plateau sans oublier la reconstruction du centre-ville, inscrit au patrimoine mondial, le guide vous décrypte cinq siècles d’intenses transformations.

Visite à 15h et 16h.

Adultes – Durée : 50 min

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Visite limitée à la salle des cartes en cas de météo défavorable.

Avenue du Général Leclerc

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Le Havre, World Heritage – Organized by Pays d’Art et d’Histoire

With its breathtaking 360° panorama, the 17th floor of the Hôtel de Ville is the ideal place to discover Le Havre and its unique history, and admire the city’s illuminations during the festive season.

From the cove built in 1517 to Port 2000, via the urbanization of the coastline and plateau, not forgetting the rebuilding of the city center, a World Heritage Site, the guide deciphers five centuries of intense transformation.

Tours at 3pm and 4pm.

Adults – Duration: 50 min

Reservations required.

Meeting point to be communicated upon registration.

Visit limited to the map room in case of bad weather

Le Havre, Patrimonio Mundial – Organizado por Pays d’Art et d’Histoire

Con su impresionante panorama de 360°, la planta 17 del Hôtel de Ville es el lugar ideal para descubrir Le Havre y su historia única, y admirar la iluminación de la ciudad durante el periodo festivo.

Desde la ensenada construida en 1517 hasta Puerto 2000, pasando por la urbanización de la zona costera y la meseta, sin olvidar la reconstrucción del centro de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad, el guía le llevará a través de cinco siglos de intensos cambios.

Visitas a las 15:00 y 16:00 h.

Adultos – Duración: 50 min

Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Visita limitada a la sala de mapas en caso de mal tiempo

Le Havre, Weltkulturerbe – Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire

Mit seinem atemberaubenden 360°-Panorama ist der 17. Stock des Rathauses der ideale Ort, um Le Havre und seine einzigartige Geschichte zu entdecken und die Festtagsbeleuchtung der Stadt zu bewundern.

Von der Bucht, die 1517 angelegt wurde, über die Urbanisierung der Costière und des Plateaus bis hin zum Hafen 2000 und dem Wiederaufbau des Stadtzentrums, das zum Weltkulturerbe gehört, entschlüsselt Ihnen der Stadtführer fünf Jahrhunderte intensiver Veränderungen.

Besichtigung um 15 Uhr und 16 Uhr.

Erwachsene – Dauer: 50 Min

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Bei schlechtem Wetter auf den Kartenraum beschränkte Besichtigung

