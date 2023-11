L’heure du conte avec Ludivine Avenue du Général Leclerc Lalinde, 6 décembre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Installés confortablement dans un coin cosy de la médiathèque, les enfants et leurs familles sont invités à écouter des histoires sur un thème en particulier ou au choix parmi une multitude de livres proposés. Rappel : les enfants doivent être accompagnés d’un adulte qui participe à l’activité. Le personnel de la médiathèque propose et anime les ateliers mais n’encadre pas les enfants. Une sortie divertissante, enrichissante et gratuite.

Inscriptions conseillées..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

Avenue du Général Leclerc Médiathèque Municipale

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Comfortably seated in a cosy corner of the multimedia library, children and their families are invited to listen to stories on a particular theme, or to choose from a wide range of books. Remember: children must be accompanied by an adult taking part in the activity. Mediatheque staff suggest and run the workshops, but do not supervise the children. An entertaining, enriching and free outing.

Registration recommended.

Cómodamente sentados en un acogedor rincón de la biblioteca multimedia, los niños y sus familias están invitados a escuchar cuentos sobre un tema concreto o a elegir entre una amplia gama de libros. Recuerde: los niños deben ir acompañados de un adulto que participe en la actividad. El personal de la mediateca ofrece y dirige los talleres, pero no supervisa a los niños. Una salida lúdica, enriquecedora y gratuita.

Se recomienda inscribirse.

Kinder und ihre Familien sitzen gemütlich in einer gemütlichen Ecke der Mediathek und sind eingeladen, Geschichten zu einem bestimmten Thema oder nach Wahl aus einer Vielzahl von Büchern zu hören. Zur Erinnerung: Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden, der an der Aktivität teilnimmt. Das Personal der Mediathek bietet die Workshops an und leitet sie, betreut die Kinder jedoch nicht. Ein unterhaltsamer, bereichernder und kostenloser Ausflug.

Anmeldungen werden empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides