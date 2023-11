Prix des lecteurs : Etranges lectures Avenue du Général Leclerc Lalinde, 1 novembre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Dans le cadre des « Étranges Lectures », évènement littéraire départemental, la BDP organise chaque année le Prix des Lecteurs pour favoriser l’implication et la participation du public. Et la médiathèque de Lalinde y participe chaque année depuis 2014. 5 romans étrangers sont proposés à la lecture et au vote des lecteurs.

Le livre qui remporte le plus de suffrages fait l’objet d’une des 4 lectures publiques programmées lors des Etranges Lectures de la saison suivante.

Le prix des lecteurs est une invitation supplémentaire à la découverte de littératures étrangères..

2023-11-01 fin : 2024-04-30 . .

Avenue du Général Leclerc Médiathèque

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of « Étranges Lectures », a departmental literary event, the BDP organizes the Prix des Lecteurs every year to encourage public involvement and participation. And Lalinde media library has been taking part every year since 2014. 5 foreign novels are put forward for readers to read and vote on.

The book that wins the most votes is the subject of one of the 4 public readings scheduled during the following season?s Etranges Lectures.

The Readers? Prize is a further invitation to discover foreign literature.

En el marco de « Étranges Lectures », un evento literario departamental, la BDP organiza cada año el Prix des Lecteurs para fomentar la implicación y la participación del público. Y la mediateca Lalinde participa cada año desde 2014. se proponen 5 novelas extranjeras para que los lectores las lean y voten.

El libro más votado será objeto de una de las 4 lecturas públicas programadas durante las Conferencias Etranges de la temporada siguiente.

El Premio de los Lectores es una invitación más a descubrir la literatura extranjera.

Im Rahmen der « Étranges Lectures », einer literarischen Veranstaltung auf Departementsebene, organisiert die BDP jedes Jahr den Prix des Lecteurs, um die Beteiligung und Mitwirkung des Publikums zu fördern. Und die Mediathek von Lalinde nimmt seit 2014 jedes Jahr daran teil. 5 ausländische Romane werden zur Lektüre und zur Abstimmung durch die Leser vorgeschlagen.

Das Buch mit den meisten Stimmen ist Gegenstand einer der vier öffentlichen Lesungen, die im Rahmen der Etranges Lectures in der folgenden Saison geplant sind.

Der Leserpreis ist eine zusätzliche Einladung zur Entdeckung ausländischer Literatur.

Mise à jour le 2023-11-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides