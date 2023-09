4ème Salon Talent de Femmes Avenue du Général Dwight Eisenhower Vichy, 7 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

4ème salon talent de Femmes, organisé par le Club Soroptimist de Vichy. L’évènement accueille des artistes féminines qui exposent leur créativité, leur art..

2023-10-07 13:00:00 fin : 2023-10-08 19:00:00. .

Avenue du Général Dwight Eisenhower Dôme du Forum

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



4th salon talent de Femmes, organized by the Soroptimist Club of Vichy. The event welcomes female artists to showcase their creativity and art.

4ª exposición Talent de Femmes, organizada por el Club Soroptimista de Vichy. El evento acoge a mujeres artistas que exponen su creatividad y su arte.

4. Salon talent de Femmes, organisiert vom Club Soroptimist de Vichy. Die Veranstaltung begrüßt Künstlerinnen, die ihre Kreativität und Kunst ausstellen.

