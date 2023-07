Festiv’CornemuseS Avenue du Général de Gaulle Soustons, 29 juillet 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Après une promenade musicale de la place du Marché au Parc de la Pandelle, ouverture officielle de la grande soirée puis concert en plein-air et repas champêtre au son des cornemuses..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 23:00:00. .

Avenue du Général de Gaulle Parc de la Pandelle

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



After a musical stroll from the Place du Marché to the Parc de la Pandelle, the official opening of the grand evening is followed by an open-air concert and a country-style meal to the sound of bagpipes.

Tras un paseo musical desde la Place du Marché hasta el Parc de la Pandelle, la inauguración oficial de la velada va seguida de un concierto al aire libre y una comida campestre al son de las gaitas.

Nach einem musikalischen Spaziergang vom Marktplatz zum Parc de la Pandelle, offizielle Eröffnung des großen Abends, danach Open-Air-Konzert und ländliches Essen zum Klang der Dudelsäcke.

Mise à jour le 2023-07-11 par OTI LAS