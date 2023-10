Bourse aux vêtements, jouets et puériculture avenue du Général De Gaulle Seltz, 19 novembre 2023, Seltz.

Seltz,Bas-Rhin

C’est l’occasion de s’habiller pour pas cher. Petite restauration sur place..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:00:00. EUR.

avenue du Général De Gaulle

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



It’s the opportunity to dress up for cheap. Small catering on the spot.

Es una oportunidad para vestirse de forma barata. Pequeño catering en el lugar.

Dies ist die Gelegenheit, sich für wenig Geld einzukleiden. Kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg