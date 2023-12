Soirée givrée avenue du général de gaulle Sainte-Maure-de-Touraine, 1 décembre 2023, Sainte-Maure-de-Touraine.

Sainte-Maure-de-Touraine,Indre-et-Loire

Une soirée « givrée » et festive pour inaugurer le lancement des illuminations de noël. Au programme: animations musicale, DJ et activités pour les plus jeunes, sans oublier le concours de véhicules décorés: « les illuminés de Sainte-Maure »..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

avenue du général de gaulle

Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A « frosty » and festive evening to inaugurate the launch of the Christmas illuminations. On the program: musical entertainment, DJ and activities for youngsters, not forgetting the « Les Illuminés de Sainte-Maure » competition for decorated vehicles.

Una noche gélida y festiva para inaugurar la iluminación navideña. En el programa: animación musical, DJ y actividades para los más jóvenes, sin olvidar el concurso de vehículos decorados: « Les Illuminés de Sainte-Maure ».

Ein « frostiger » und festlicher Abend, um den Start der Weihnachtsbeleuchtung einzuleiten. Auf dem Programm stehen musikalische Unterhaltung, DJs und Aktivitäten für die Kleinsten, nicht zu vergessen der Wettbewerb für geschmückte Fahrzeuge: « Les illuminés de Sainte-Maure » (Die Erleuchteten von Sainte-Maure).

Mise à jour le 2023-11-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme