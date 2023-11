Conférence Le séisme de Loudun en 1711 Avenue du Général de Gaulle Sainte-Maure-de-Touraine, 18 novembre 2023, Sainte-Maure-de-Touraine.

Sainte-Maure-de-Touraine,Indre-et-Loire

Pour son avant-dernière conférence de l’année 2023, les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure-de-Touraine et de sa région ont convié Jean-Jacques MOURAUX à évoquer « LE SEISME DE LOUDUN EN 1711 ».

Samedi 2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Avenue du Général de Gaulle

Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For its penultimate lecture of 2023, the Friends of Sainte-Maure-de-Touraine and Area Heritage invited Jean-Jacques MOURAUX to talk about « LE SEISME DE LOUDUN EN 1711 »

Para su penúltima conferencia de 2023, los Amigos del Patrimonio de Sainte-Maure-de-Touraine y alrededores han invitado a Jean-Jacques MOURAUX a hablar sobre « EL SEISMO DE LOUDUN EN 1711 »

Für ihre vorletzte Konferenz im Jahr 2023 haben die Freunde des Kulturerbes von Sainte-Maure-de-Touraine und Umgebung Jean-Jacques MOURAUX eingeladen, um über « LE SEISME DE LOUDUN EN 1711 » zu sprechen

Mise à jour le 2023-11-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme