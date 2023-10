SUPER LOTO DES COMMERÇANTS Avenue du Général de Gaulle Saint-Mihiel, 11 février 2024, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Loto organisé par l’UCIA de Saint-Mihiel. Parmi les lots à gagner :

– Un voyage

– Des bons d’achats

– Et de nombreux autres lots !. Tout public

Dimanche 2024-02-11 12:00:00 fin : 2024-02-11 . .

Avenue du Général de Gaulle Espace culturel des Avrils

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Loto organized by the Saint-Mihiel UCIA. Prizes to be won include

– A trip

– Shopping vouchers

– And many other prizes!

Loto organizado por la UCIA de Saint-Mihiel. Los premios son los siguientes

– Un viaje

– Vales de compra

– Y muchos otros premios

Lotto, organisiert von der UCIA von Saint-Mihiel. Unter anderem gab es zu gewinnen:

– Eine Reise

– Einkaufsgutscheine

– Und viele weitere Preise!

Mise à jour le 2023-10-20 par OT COEUR DE LORRAINE