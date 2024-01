CAFÉ-CONCERT : LES GUEULES D’AMINCHE Avenue du Général de Gaulle Saint-Mihiel, dimanche 21 janvier 2024.

Saint-Mihiel Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-21 16:00:00

fin : 2024-01-21

Café-concert organisé par l’APEAC, avec galette des rois.

Héritier de la chanson populaire, le groupe Gueules d’Aminche nous propose un répertoire de chanson française, réaliste, teintée de poésie et de fantaisie. Organisé en quintet, guitare-chant, accordéon, trompette, contrebasse et batterie, le groupe tisse un univers singulier, où se mêlent poésie, énergie et émotion et trace un chemin où se croisent, s’entremêlent, swing et guinguette.

L’aminche, c’est l’ami, le copain pour faire la guinche : le partage est au coeur de leur démarche.

Tarif : 10 €/personne – gratuit pour les jeunes de – de 18 ans et les élèves du conservatoireTout public

10 EUR.

Avenue du Général de Gaulle Espace culturel des Avrils

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Mise à jour le 2024-01-03 par OT COEUR DE LORRAINE