VIDE DRESSING Avenue du général de Gaulle Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Mihiel VIDE DRESSING Avenue du général de Gaulle Saint-Mihiel, 8 octobre 2023, Saint-Mihiel. Saint-Mihiel,Meuse Vide dressing organisé par l’association des familles.. Tout public

Dimanche 2023-10-08 10:00:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. 0 EUR.

Avenue du général de Gaulle Espace culturel des Avrils

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Garage sale organized by the family association. Venta de vestuarios organizada por la asociación familiar. Vide dressing organisiert von der Familienvereinigung. Mise à jour le 2023-08-17 par OT COEUR DE LORRAINE Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Avenue du général de Gaulle Adresse Avenue du général de Gaulle Espace culturel des Avrils Ville Saint-Mihiel Departement Meuse Lieu Ville Avenue du général de Gaulle Saint-Mihiel latitude longitude 48.894806;5.5321

Avenue du général de Gaulle Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel/