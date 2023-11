LE VILLAGE DE SAINT-NICOLAS Avenue du Général De Gaulle Cattenom, 2 décembre 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

Le village de Saint-Nicolas s’installe près de chez vous !

En attendant la distribution de chocolat, découvrez le marché artisanal et ses produits locaux. Vous pourrez également admirer les déambulations de char décorés, profitez de restauration et des jeux en bois pour les enfants.

Le samedi Saint-Nicolas allumera le sapin et le dimanche il distribuera des chocolats aux enfants.

Tout est réuni pour passer le premier week-end de décembre dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Evènement en partenariat avec Razmocatt’s, Cattenom Loisirs Culture, AFM Téléthon, Nauticat, Le cercle Nautique Centre Europe, Les chevrons sans frontières, l’hirondelle, Le sou des écoles, Cattenom en Fête, Déclic’Catt et Studio Seven.. Tout public

Dimanche 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. 0 EUR.

Avenue du Général De Gaulle

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



The Saint-Nicolas village is coming to you!

While you wait for the chocolate to be distributed, discover the craft market and its local products. You’ll also be able to admire the parade of decorated floats, and enjoy food and drink, as well as wooden games for children.

On Saturday, Saint-Nicolas will light the Christmas tree, and on Sunday he’ll be handing out chocolates to the children.

All in all, the first weekend of December is sure to be a warm and friendly one.

Event in partnership with Razmocatt’s, Cattenom Loisirs Culture, AFM Téléthon, Nauticat, Le cercle Nautique Centre Europe, Les chevrons sans frontières, l’hirondelle, Le sou des écoles, Cattenom en Fête, Déclic’Catt and Studio Seven.

¡El pueblo de Saint-Nicolas se acerca a usted!

Mientras espera a que repartan el chocolate, descubra el mercado de artesanía y sus productos locales. También podrá admirar las carrozas decoradas que desfilan, y disfrutar de comida y bebida y juegos de madera para los niños.

El sábado, San Nicolás encenderá el árbol de Navidad y el domingo repartirá bombones a los niños.

Es una forma estupenda de pasar el primer fin de semana de diciembre en un ambiente cálido y acogedor.

Evento en colaboración con Razmocatt’s, Cattenom Loisirs Culture, AFM Téléthon, Nauticat, Le cercle Nautique Centre Europe, Les chevrons sans frontières, l’hirondelle, Le sou des écoles, Cattenom en Fête, Déclic’Catt y Studio Seven.

Das Dorf von Saint-Nicolas richtet sich in Ihrer Nähe ein!

Während Sie auf die Verteilung der Schokolade warten, können Sie den Kunsthandwerksmarkt mit seinen lokalen Produkten entdecken. Sie können auch die Umzüge der geschmückten Wagen bewundern, von den Restaurationen und den Holzspielen für die Kinder profitieren.

Am Samstag wird Saint-Nicolas den Tannenbaum anzünden und am Sonntag Schokolade an die Kinder verteilen.

Alles ist versammelt, um das erste Dezemberwochenende in einer warmen und geselligen Atmosphäre zu verbringen.

Veranstaltung in Partnerschaft mit Razmocatt’s, Cattenom Loisirs Culture, AFM Téléthon, Nauticat, Le cercle Nautique Centre Europe, Les chevrons sans frontières, l’hirondelle, Le sou des écoles, Cattenom en Fête, Déclic’Catt und Studio Seven.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT CATTENOM ET ENVIRONS