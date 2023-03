JAZZ NIGHT – CONCERT DU BIG BAND ET DANSES avenue du Général de Gaulle Cattenom Cattenom Catégories d’Évènement: Cattenom

Moselle

JAZZ NIGHT – CONCERT DU BIG BAND ET DANSES avenue du Général de Gaulle, 1 avril 2023, Cattenom Cattenom. JAZZ NIGHT – CONCERT DU BIG BAND ET DANSES Casino Municipal avenue du Général de Gaulle Cattenom Moselle avenue du Général de Gaulle Casino Municipal

2023-04-01 20:00:00 20:00:00 – 2023-04-01

avenue du Général de Gaulle Casino Municipal

Cattenom

Moselle Cattenom . L’association Cattenom Loisirs Culture vous invite à une soirée jazz avec un concert du big band et ses chanteuses Nathalie et Gwenaelle. Pour compléter le programme, les classes de danse et de danse de salon vous montreront leurs talents. cattenomloisirsculture@gmail.com +33 3 82 55 49 95 https://www.clc-cattenom.com/ avenue du Général de Gaulle Casino Municipal Cattenom

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Cattenom, Moselle Autres Lieu Cattenom Adresse Cattenom Moselle avenue du Général de Gaulle Casino Municipal Ville Cattenom Cattenom Departement Moselle Tarif Lieu Ville avenue du Général de Gaulle Casino Municipal Cattenom

Cattenom Cattenom Cattenom Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cattenom cattenom/

JAZZ NIGHT – CONCERT DU BIG BAND ET DANSES avenue du Général de Gaulle 2023-04-01 was last modified: by JAZZ NIGHT – CONCERT DU BIG BAND ET DANSES avenue du Général de Gaulle Cattenom 1 avril 2023 avenue du Général de Gaulle Cattenom Casino Municipal avenue du Général de Gaulle Cattenom Moselle Cattenom Moselle

Cattenom Cattenom Moselle