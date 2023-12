Soirée “réveillon(s) le radeau” Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’Évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2023-12-31 02:00:00 . Réveillons ensemble à la salle de l’Estran « la discothèque Le Radeau » pour un moment de nostalgie ! Cette soirée est exclusivement réservée aux personnes majeures.

Deux formules : Repas + soirée discothèque (19h) ou Soirée Discothèque uniquement (à partir de 22h) . Tarif : 15€ sans repas et 35€ avec repas.

Infos et réservation : Amicale des Anciens Elèves des Ecoles Catholiques de Binic / www.helloasso.com .

Avenue du Général de Gaulle Salle de l’Estran

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

