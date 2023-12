Salon Vins et Gastronomie 2024 Avenue du Général de Gaulle Binic Binic-Étables-sur-Mer, 11 février 2024, Binic-Étables-sur-Mer.

Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 10:00:00

fin : 2024-02-11 18:00:00

.

Le salon « Vins & gastronomie » de Binic est le rendez-vous incontournable de ce week-end pour les amoureux de la gastronomie. 21ème édition avec plus de 40 exposants de toute la France, viticulteurs et producteurs, qui proposent tous de faire déguster un éventail de produits qui ravira les palais les plus exigeants. Fort de son ancienneté ancrée dans les esprits et de son dynamisme, il est un succès tous les ans. Très attendu, ce salon installé au bord de la mer est une escale printanière gourmande incontournable sur la côte de Goëlo. Dégustations et entrées gratuites, participation gratuite pour tous à la tombola pour gagner de nombreux lots gourmands.

Vendredi 9 février 2024 : 14H/19H

Samedi 10 février 2024 : 10H/19H

Dimanche 11 février 2024 : 10h/18h

Admission : Les animaux ne sont pas admis sur le salon. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

.

Avenue du Général de Gaulle Binic Salle de l’Estran

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2023-12-19 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme