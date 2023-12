Cet évènement est passé Don du sang Avenue du Général de Gaulle, Binic Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’Évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Côtes-d'Armor Don du sang Avenue du Général de Gaulle, Binic Binic-Étables-sur-Mer, 23 décembre 2023, Binic-Étables-sur-Mer. Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 08:30:00

fin : 2023-12-23 13:00:00 . Les dons du sang sauvent des vies. Faites un don! Sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr .

Avenue du Général de Gaulle, Binic Salle de l’Estran

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-19 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Code postal 22520 Lieu Avenue du Général de Gaulle, Binic Adresse Avenue du Général de Gaulle, Binic Salle de l'Estran Ville Binic-Étables-sur-Mer Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Avenue du Général de Gaulle, Binic Binic-Étables-sur-Mer Latitude 48.6012364 Longitude -2.8292071 latitude longitude 48.6012364;-2.8292071

Avenue du Général de Gaulle, Binic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/binic-etables-sur-mer/