Marché de Noël à Ayguemorte les Graves Avenue du Général de Gaulle Ayguemorte-les-Graves, 26 novembre 2023, Ayguemorte-les-Graves.

Ayguemorte-les-Graves,Gironde

Venez découvrir le marché de Noël salle La Sablière à Ayguemorte-Les-Graves, dimanche 26 novembre à partir de 10h.

Seront présents des artisans d’art, des fabricants de petits objets, de dioramas, de la déco, du prêt à porter, ainsi qu’un chocolatier et un apiculteur

À 16 h aura lieu un concert de noël familial, participatif et interactif animé par Denis Gaugain, mélomane comédien..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Avenue du Général de Gaulle salle La Sablière

Ayguemorte-les-Graves 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Christmas market at Salle La Sablière in Ayguemorte-Les-Graves, Sunday November 26 from 10am.

You’ll find arts and crafts, makers of small objects and dioramas, decorations and ready-to-wear, as well as a chocolatier and a beekeeper

At 4 p.m., a participatory and interactive family Christmas concert will be hosted by Denis Gaugain, music lover and comedian.

Venga a descubrir el mercado navideño de la Salle La Sablière de Ayguemorte-Les-Graves el domingo 26 de noviembre a partir de las 10:00 h.

Encontrará artesanos, fabricantes de pequeños objetos, dioramas, adornos y prêt-à-porter, así como un chocolatero y un apicultor

A las 16.00 horas, tendrá lugar un concierto familiar de Navidad, con participación e interacción a cargo de Denis Gaugain, melómano y humorista.

Besuchen Sie am Sonntag, den 26. November ab 10 Uhr den Weihnachtsmarkt im Saal La Sablière in Ayguemorte-Les-Graves.

Es werden Kunsthandwerker, Hersteller von kleinen Gegenständen, Dioramen, Deko, Kleidung, ein Chocolatier und ein Imker anwesend sein

Um 16 Uhr findet ein familiäres, partizipatives und interaktives Weihnachtskonzert statt, das von Denis Gaugain, einem Musikliebhaber und Schauspieler, moderiert wird.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Montesquieu