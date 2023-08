Vide Grenier Avenue du Général de Gaulle Ayguemorte-les-Graves, 24 septembre 2023, Ayguemorte-les-Graves.

Ayguemorte-les-Graves,Gironde

Rendez-vous dimanche 24 septembre 2023 de 08h00 à 17h00 !

Vide grenier organisé par l’association Gym des Graves pour exposants particuliers et professionnels

Deux lieux possibles : en intérieur dans la salle la Sablière (places limitées) et en extérieur au niveau de la plaine des sports.

Buvette, petite restauration sur place..

Avenue du Général de Gaulle Plaine des Sports – La Sablière

Ayguemorte-les-Graves 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



See you on Sunday, September 24, 2023 from 08:00 to 17:00!

Garage sale organized by the Gym des Graves association for private and professional exhibitors

Two possible locations: indoors in the Salle la Sablière (limited space) and outdoors at the Plaine des Sports.

Refreshments and snacks on site.

¡Nos vemos el domingo 24 de septiembre de 2023 de 8h a 17h!

Venta de garaje organizada por la asociación Gym des Graves para expositores particulares y profesionales

Dos ubicaciones posibles: en el interior de la Salle la Sablière (espacio limitado) y al aire libre en el campo de deportes.

Refrescos y tentempiés in situ.

Wir sehen uns am Sonntag, den 24. September 2023, von 08:00 bis 17:00 Uhr!

Vom Verein Gym des Graves organisierter Flohmarkt für private und gewerbliche Aussteller

Zwei mögliche Orte: drinnen im Saal La Sablière (begrenzte Plätze) und draußen auf der Ebene des Sportplatzes.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Montesquieu