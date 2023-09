Marché de Noël Avenue du Général de Gaulle Audenge, 9 décembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Pour les festivités de fin d’année, la Ville d’Audenge perpétue son traditionnel marché de Noël qui se tiendra les samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023 au Parc public..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

Avenue du Général de Gaulle Parc Public Paysager

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the end-of-year festivities, the town of Audenge is continuing its traditional Christmas market, to be held on Saturday 9 and Sunday 10 December 2023 in the Public Park.

Para las fiestas de fin de año, la localidad de Audenge continúa con su tradicional mercado navideño, que se celebrará el sábado 9 y el domingo 10 de diciembre de 2023 en el Parque Público.

Für die Feierlichkeiten zum Jahresende setzt die Stadt Audenge ihren traditionellen Weihnachtsmarkt fort, der am Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. Dezember 2023 im Parc public stattfinden wird.

