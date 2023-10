Soirée jeux Avenue du Général de Gaulle Audenge, 3 novembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

La Ludothèque d’Audenge vous ouvre ses portes pour une soirée jeux le vendredi 3 novembre de 19h30 à 22h.

Un moment chaleureux à partager pour découvrir ou redécouvrir des jeux.

Ouvert à tous..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 22:00:00. .

Avenue du Général de Gaulle Ludothèque

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Ludothèque d?Audenge opens its doors to you for a games evening on Friday, November 3 from 7.30 pm to 10 pm.

A warm moment to discover or rediscover games.

Open to all.

La ludoteca Audenge le abre sus puertas para una velada de juegos el viernes 3 de noviembre de 19.30 a 22.00 horas.

Una buena manera de descubrir o redescubrir los juegos.

Abierto a todos.

Die Ludothek von Audenge öffnet ihre Türen für einen Spieleabend am Freitag, den 3. November von 19:30 bis 22:00 Uhr.

Ein gemütlicher Moment, um gemeinsam Spiele zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Offen für alle.

