Atelier Entr’grand-parents Avenue du Général de Gaulle Audenge, 3 octobre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

La ludothèque d’Audenge vous propose un atelier exclusivement réservé aux grands-parents pour découvrir et faire connaissance avec des jeux de société… que vos petits vont adorer !

Pour plus d’informations : 05 57 05 36 27..

2023-10-03 fin : 2023-10-03 15:45:00. .

Avenue du Général de Gaulle Ludothèque

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Audenge toy library is offering a workshop exclusively for grandparents to discover and get to know board games? that your little ones will love!

For further information: 05 57 05 36 27.

La ludoteca Audenge ofrece un taller exclusivo para abuelos en el que podrán descubrir y conocer algunos juegos de mesa que encantarán a sus pequeños

Para más información: 05 57 05 36 27.

Die Ludothek von Audenge bietet Ihnen einen exklusiven Workshop für Großeltern an, bei dem Sie Gesellschaftsspiele entdecken und kennenlernen können, die Ihre Kinder lieben werden!

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 05 57 05 36 27.

