REPAS DANSANT DES ANNÉES DISCO Avenue du Général De Gaule Cattenom, 25 novembre 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

Retour dans les années Disco avec un repas dansant festif organisé par la Fête patronale de Sentzich.

Amusez vous et dansez au rythme des chansons des années 80 !

Le repas se compose d’un apéro, d’un plat, d’un dessert et d’un café pour un tarif de 30€, 25€ si pré-réservation avant le 8 novembre.

Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez également rejoindre uniquement la soirée à partir de 21h pour 15€, une consommation vous sera offerte.

Réservez vite en envoyant un mail ou un message sur Facebook.

Informations par téléphone uniquement les après-midi. Tout public

Samedi 2023-11-25 19:00:00 fin : 2023-11-25 . 25 EUR.

Avenue du Général De Gaule Casino Municipal

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



Return to the Disco years with a festive dinner-dance organized by the Fête patronale de Sentzich.

Have fun and dance to the rhythm of 80s songs!

The meal includes an aperitif, main course, dessert and coffee for 30? (25? if pre-booked before November 8).

For those who wish, you can also join us for the evening only from 9pm for 15?, with a complimentary drink.

Reserve early by sending an e-mail or a message on Facebook.

Information by phone in the afternoons only

Haz un viaje a los años de la música disco con una cena-baile festiva organizada por la Fête Patronale de Sentzich.

¡Diviértete y baila al ritmo de las canciones de los 80!

La cena incluye aperitivo, plato principal, postre y café, y cuesta 30 euros (25 euros si se reserva con antelación antes del 8 de noviembre).

Los que lo deseen también pueden apuntarse sólo por la noche, a partir de las 21.00 h, por 15? y una bebida gratis.

Reserve con antelación enviando un correo electrónico o un mensaje en Facebook.

Información telefónica sólo por las tardes

Zurück in die Disco-Jahre mit einem festlichen Tanzessen, das von der Fête patronale de Sentzich organisiert wird.

Amüsieren Sie sich und tanzen Sie zum Rhythmus der Lieder der 80er Jahre!

Das Essen besteht aus einem Aperitif, einem Hauptgericht, einem Dessert und einem Kaffee und kostet 30?, 25? bei Vorbestellung vor dem 8. November.

Wer möchte, kann auch nur am Abend ab 21 Uhr für 15? teilnehmen, ein Getränk wird Ihnen angeboten.

Reservieren Sie schnell, indem Sie eine E-Mail oder eine Nachricht auf Facebook schicken.

Telefonische Informationen nur am Nachmittag

Mise à jour le 2023-10-11 par OT CATTENOM ET ENVIRONS