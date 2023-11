BAR ÉPHÉMÈRE Avenue du Général De Gaule Cattenom, 16 novembre 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

Le Bar éphémère revient pour une nouvelle soirée chaleureuse et conviviale.

Cette année le thème porte sur le Beaujolais nouveau. Venez le déguster !

Vous trouverez également de quoi vous restaurer avec le foodtruck Chichaoua et la Crémerie de Valou.

Les musiciens de Cattenom Loisirs Culture assureront l’ambiance musicale.

Une belle soirée en perspective !

Sur place, paiement par CB et espèces possible.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.. Tout public

Jeudi 2023-11-16 17:00:00 fin : 2023-11-16 23:00:00. 0 EUR.

Avenue du Général De Gaule

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



The Bar éphémère returns for another warm and friendly evening.

This year’s theme is Beaujolais Nouveau. Come and taste it!

You’ll also find plenty to eat with the Chichaoua foodtruck and Valou’s Crémerie.

Musicians from Cattenom Loisirs Culture will provide the musical ambience.

A great evening ahead!

On-site payment by credit card or cash.

Alcohol abuse is dangerous for your health, and should be consumed in moderation.

El Bar éphémère vuelve a ofrecer una velada cálida y acogedora.

El tema de este año es el Beaujolais Nouveau. ¡Venga a degustarlo!

También podrá comer en el foodtruck Chichaoua y en la Cremería Valou.

La música estará amenizada por los músicos de Cattenom Loisirs Culture.

Será una velada inolvidable

Pago in situ con tarjeta de crédito o en efectivo.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, así que beba con moderación.

Die Bar éphémère kehrt für einen weiteren warmen und geselligen Abend zurück.

Dieses Jahr dreht sich das Thema um den Beaujolais nouveau. Kommen Sie und probieren Sie ihn!

Auch für Ihr leibliches Wohl ist mit dem Foodtruck Chichaoua und der Crémerie de Valou gesorgt.

Die Musiker von Cattenom Loisirs Culture werden für die musikalische Untermalung sorgen.

Ein schöner Abend in Aussicht!

Vor Ort, Zahlung per Kreditkarte und in bar möglich.

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS