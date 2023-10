LOTO BINGO Avenue du Général De Gaule Cattenom, 4 novembre 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

Que vous soyez plutôt Loto ou Bingo, vous trouverez ce qu’il vous faut à la soirée Loto Bingo de Razmocatt’s.

Toute l’équipe vous attend pour partager une soirée conviviale. Vous y trouverez aussi une tombola.

Venez jouer et tentez de gagner des bons d’achat.

Pour le Loto : 7 cartons 10€ – 15 pour 20€ – 24 pour 30€ – 1.50 le carton.

Pour le Bingo : 1 feuille 2€ – 3 pour 5€ – 6 pour 10€.

Restauration et buvette sur place.

Réservation et informations par mail ou par téléphone.. Tout public

Samedi 2023-11-04 18:00:00 fin : 2023-11-04 . 0 EUR.

Avenue du Général De Gaule

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



Whether you prefer Loto or Bingo, you’ll find what you’re looking for at Razmocatt’s Loto Bingo evening.

The whole team is waiting to share a convivial evening with you. You’ll also find a tombola.

Come and play for your chance to win vouchers.

For the Loto: 7 boxes 10? – 15 for 20? – 24 for 30? – 1.50 each.

For Bingo: 1 sheet 2? – 3 for 5? – 6 for 10?

Catering and refreshments on site.

Reservations and information by e-mail or telephone.

Tanto si prefiere la Lotería como el Bingo, encontrará lo que busca en la velada de Loto Bingo de Razmocatt.

Todo el equipo le espera para compartir una velada agradable. También encontrará una tómbola.

Ven a jugar para tener la oportunidad de ganar vales.

Para la Loto: ¿7 cajas 10? – 15 por 20? – 24 por 30? – 1,50 cada una.

Para el Bingo: 1 cartón 2? – ¿3 por 5? – 6 por 10?

Catering y refrescos in situ.

Reservas e información por correo electrónico o teléfono.

Egal, ob Sie eher Lotto oder Bingo spielen, bei Razmocatt’s Lotto-Bingo-Abend finden Sie das Richtige für sich.

Das gesamte Team erwartet Sie, um gemeinsam einen geselligen Abend zu verbringen. Außerdem gibt es eine Tombola.

Kommen Sie zum Spielen und versuchen Sie, Gutscheine zu gewinnen.

Für das Lotto: 7 Kartons 10? – 15 für 20? – 24 für 30? – 1.50 pro Karton.

Für Bingo: 1 Blatt 2? – 3 für 5? – 6 für 10?

Essen und Trinken vor Ort.

Reservierungen und Informationen per E-Mail oder Telefon.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS