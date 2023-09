Concert Le trio Les Oiseaux rares chante et raconte Brassens Avenue du Gaud Meymac, 5 novembre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Ce n’est pas seulement un concert, c’est aussi une histoire racontée et illustrée par 25 chansons de Georges Brassens.

Pendant plus de 90 minutes, « les oiseaux rares » remontent le temps et partent à la découverte de Georges Brassens à travers sa vie, sa carrière et ses chansons.

Le trio « les oiseaux rares » réunit Denis Herpeux au chant et à la guitare, Denis Thomas à la guitare et Michel Garnier à la contrebasse. (billetterie sur place, règlement en espèces / sans réservation).

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

Avenue du Gaud

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



It’s not just a concert, it’s a story told and illustrated by 25 songs by Georges Brassens.

For over 90 minutes, « les oiseaux rares » travel back in time to discover Georges Brassens through his life, career and songs.

The « les oiseaux rares » trio features Denis Herpeux on vocals and guitar, Denis Thomas on guitar and Michel Garnier on double bass (ticket office on site, payment in cash / no reservation required)

No es sólo un concierto, es también una historia contada e ilustrada por 25 canciones de Georges Brassens.

Durante más de 90 minutos, « les oiseaux rares » viajan en el tiempo para descubrir a Georges Brassens a través de su vida, su carrera y sus canciones.

El trío « les oiseaux rares » está formado por Denis Herpeux (voz y guitarra), Denis Thomas (guitarra) y Michel Garnier (contrabajo) (taquilla in situ, pago en metálico / sin reserva)

Es ist nicht nur ein Konzert, sondern auch eine Geschichte, die erzählt und mit 25 Liedern von Georges Brassens illustriert wird.

Über 90 Minuten lang reisen « les oiseaux rares » in der Zeit zurück und entdecken Georges Brassens durch sein Leben, seine Karriere und seine Lieder.

Das Trio « les oiseaux rares » vereint Denis Herpeux an Gesang und Gitarre, Denis Thomas an der Gitarre und Michel Garnier am Kontrabass (Kartenverkauf vor Ort, Barzahlung / ohne Reservierung)

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze