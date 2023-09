Vide-dressings Avenue du Gaud Meymac, 22 octobre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Venez renouveler votre dressing à petit prix et dénicher de jolies pièces de seconde main (vêtements femmes / hommes / enfants / chaussures, sacs).

✚ Vous souhaitez tenir un stand ? 2 € les 3 mètres. Inscription obligatoire auprès du Bureau d’Information Touristique de Meymac 05.19.60.00.30

★ buvette et vente de gâteaux sur place

Entrée libre.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 17:00:00. .

Avenue du Gaud

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and renew your wardrobe at low prices, and find beautiful second-hand items (women’s / men’s / children’s clothing / shoes, bags).

? Would you like to set up a stall? 2 ? per 3 meters. Registration required at the Meymac Tourist Information Office 05.19.60.00.30

? refreshment and cake sales on site

Free admission

Venga a renovar su guardarropa a precios bajos y llévese preciosos artículos de segunda mano (ropa / zapatos, bolsos de mujer / hombre / niño).

? ¿Desea tener un puesto? 2 ¤ por 3 metros. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo de Meymac 05.19.60.00.30

venta de refrescos y pasteles in situ

Entrada gratuita

Kommen Sie und erneuern Sie Ihren Kleiderschrank zu kleinen Preisen und stöbern Sie nach schönen Second-Hand-Stücken (Damen- / Herren- / Kinderkleidung / Schuhe, Taschen).

? Sie möchten einen Stand betreiben? 2 ? pro 3 Meter. Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt von Meymac 05.19.60.00.30 erforderlich

? Getränkeausschank und Kuchenverkauf vor Ort

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-09-26 par Corrèze Tourisme