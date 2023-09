Super loto Avenue du Gaud Meymac, 30 septembre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

La Fiesta Meymacoise organise un super loto avec un bon d’achat d’une valeur de 500€ à gagner. De nombreux autres lots ; bons d’achat, électroménager, hifi…

Sur place snack et boissons en vente et bourriche.

1 carton 5€ et 20€ les 8.

Avenue du Gaud

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



La Fiesta Meymacoise is organizing a super lottery with a voucher worth 500? up for grabs. Many other prizes; vouchers, household appliances, hifi…

Snacks and beverages on sale, as well as delicatessen.

1 box 5? and 20? for 8

La Fiesta Meymacoise organiza un super sorteo con un vale de 500 euros en juego. Muchos otros premios; vales, electrodomésticos, equipos de alta fidelidad, etc.

Snacks y bebidas disponibles in situ, así como una tienda de delicatessen.

1 caja de 5? y 20? por 8

Die Fiesta Meymacoise organisiert ein Superlotto, bei dem es einen Gutschein im Wert von 500 Euro zu gewinnen gibt. Zahlreiche weitere Preise: Einkaufsgutscheine, Elektrogeräte, Hifi…

Vor Ort werden Snacks und Getränke verkauft.

1 Karton 5? und 20? für 8?

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze