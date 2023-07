Concours National la Landaise à Pétanque Avenue du Gaillou Capbreton, 29 juillet 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

Tournoi de pétanque national et international.

Amateurs de pétanque, venez assister et encourager les joueurs !

Boulodrome de la plage et du Gaillou

Ouvert aux licenciés

Organisé par l’Amicale Pétanque Capbreton Plage et USC Pétanque.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 19:00:00. .

Avenue du Gaillou Boulodrome du Gaillou

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



National and international pétanque tournament.

Come and watch and cheer on the players!

Boulodrome de la plage et du Gaillou

Open to members

Organized by Amicale Pétanque Capbreton Plage and USC Pétanque

Torneo nacional e internacional de petanca.

Aficionados a la petanca, ¡vengan a ver y animar a los jugadores!

Boulodrome de la plage et du Gaillou

Abierto a los titulares de licencia

Organizado por Amicale Pétanque Capbreton Plage y USC Pétanque

Nationales und internationales Pétanque-Turnier.

Pétanque-Liebhaber, schauen Sie zu und feuern Sie die Spieler an!

Boulodrome de la plage et du Gaillou (Bouleplatz am Strand und in Gaillou)

Offen für Lizenzinhaber

Organisiert von Amicale Pétanque Capbreton Plage und USC Pétanque

