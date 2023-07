Tournoi de Tennis d’été Avenue du Gaillou Capbreton Catégories d’Évènement: Capbreton

Landes Tournoi de Tennis d’été Avenue du Gaillou Capbreton, 9 juillet 2023, Capbreton. Capbreton,Landes Tournoi de Tennis d’été Epreuves :

Garçons 11-12,13-14, 15-16

Filles 11-12,13-14, 15-16

Dames SD, 35+

Hommes SM, 35+, 65+ Juge Arbitre – Muriel FARGUES Dotations:

Espèces + lots Surfaces:

8 terrains dont 4 couverts éclairés

3 terre battue – 3 béton poreux -2 résine

Dames 50+ et hommes 65+ sur terre battue Inscriptions en ligne

Ten’up.

2023-07-09 fin : 2023-07-23 . EUR.

Avenue du Gaillou Tennis Capbreton Gaillou

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



Summer Tennis Tournament Events :

Boys 11-12,13-14, 15-16

Girls 11-12,13-14, 15-16

Ladies SD, 35+, 65+, 65

Men SM, 35+, 65+ Referee – Muriel FARGUES Prizes:

Cash + prizes Surfaces:

8 courts, including 4 floodlit indoor courts

3 clay – 3 porous concrete -2 resin

Ladies 50+ and men 65+ on clay courts Online registration

Ten’up Torneo de tenis de verano Eventos :

Niños 11-12,13-14, 15-16

Chicas 11-12,13-14, 15-16

Damas SD, 35+, 65+, 65

Hombres SM, 35+, 65+, Mujeres SM, 35+, 65+, Mujeres SM Árbitro – Muriel FARGUES Premios

En metálico + premios Superficies:

8 pistas, 4 de ellas cubiertas e iluminadas

3 de tierra batida – 3 de hormigón poroso -2 de resina

Damas 50+ y hombres 65+ en pistas de tierra batida Inscripción en línea

Ten’up Sommer-Tennisturnier Wettkämpfe :

Jungen 11-12,13-14, 15-16

Mädchen 11-12,13-14, 15-16

Damen SD, 35+

Herren SM, 35+, 65+ Schiedsrichterin – Muriel FARGUES Preisgelder:

Bargeld + Preise Flächen:

8 Spielfelder, davon 4 beleuchtete Hallenfelder

3 Sandplätze – 3 Plätze mit porösem Beton – 2 Harzplätze

Damen 50+ und Herren 65+ auf Sandplatz Online-Anmeldung

