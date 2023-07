Apprenti à la saline de Salies-de-Béarn Avenue du Dr Jacques Dufourcq Salies-de-Béarn, 11 juillet 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Le saviez-vous ? Le sel, aujourd’hui simple condiment, était, il y a des siècles, surnommé l’or Blanc.

Un salaire, ça vous dit quelque chose ? Et bien… autrefois, les soldats romains recevaient une poigné de sel pour indemnité.

A la saline de Salies de Béarn, vous découvrez tout le process de fabrication de ce fameux sel blanc, 100% naturel qui sort des entrailles de la Terre. 2000 tonnes de sel gros et de fleur de sel sont ainsi récoltées par an.

Vous participez au conditionnement de votre fleur de sel et créez votre propre étiquette.

Gastronome en culotte courte ou longue, on t’attend !

Deux départs sont possibles : de 10h30 à 11h30 et de 15h à 16h.

Nombre de participants : 5 minimum à 15 personnes maximum..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . EUR.

Avenue du Dr Jacques Dufourcq La Saline

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Did you know? Salt, now a simple condiment, was nicknamed « white gold » centuries ago.

Does a salary ring a bell? Well… in days gone by, Roman soldiers received a handful of salt as compensation.

At the Salies de Béarn salt works, you’ll discover the whole process of making this famous 100% natural white salt, which comes from the bowels of the earth. 2000 tonnes of coarse salt and flower of salt are harvested each year.

You’ll help to package your fleur de sel and create your own label.

Whether you’re a gourmet in short or long pants, we’re waiting for you!

Two departures are possible: from 10.30am to 11.30am and from 3pm to 4pm.

Number of participants: 5 minimum to 15 maximum.

¿Lo sabía? La sal, hoy un simple condimento, fue apodada hace siglos « oro blanco ».

¿Le suena el salario? Bueno… antaño, los soldados romanos recibían un puñado de sal como compensación.

En las salinas de Béarn, descubrirá todo el proceso de fabricación de esta famosa sal blanca 100% natural, que procede de las entrañas de la tierra. Cada año se recogen 2.000 toneladas de sal gorda y flor de sal.

Ayudará a envasar su flor de sal y creará su propia etiqueta.

Tanto si es un gastrónomo de pantalón corto como de pantalón largo, ¡le estamos esperando!

Dos salidas posibles: de 10h30 a 11h30 y de 15h00 a 16h00.

Número de participantes: de 5 como mínimo a 15 como máximo.

Wussten Sie schon? Salz, heute ein einfaches Gewürz, wurde vor Jahrhunderten als das weiße Gold bezeichnet.

Sagt Ihnen der Lohn etwas? Nun ja, früher erhielten römische Soldaten eine Handvoll Salz als Entschädigung.

In der Saline von Salies de Béarn lernen Sie den gesamten Herstellungsprozess dieses berühmten weißen Salzes kennen, das zu 100 % natürlich ist und aus dem Inneren der Erde kommt. 2000 Tonnen grobes Salz und Fleur de Sel werden pro Jahr geerntet.

Sie beteiligen sich an der Verpackung Ihres Fleur de Sel und entwerfen Ihr eigenes Etikett.

Gastronom in kurzen oder langen Hosen, wir warten auf dich!

Zwei Abfahrten sind möglich: von 10:30 bis 11:30 Uhr und von 15:00 bis 16:00 Uhr.

Teilnehmerzahl: mindestens 5 bis maximal 15 Personen.

