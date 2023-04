Tournoi de la Venise Provençale – Badminton Avenue du Dr Fleming – Lycée Paul Langevin, 8 avril 2023, Martigues.

Premier tournoi organisé par le Martigues Badminton Club.

Au gymnase Riouall, près du Lycée Paul Langevin.

Plus de 130 participants sont inscrits venant de toute la région mais aussi du Gard et de l’Hérault. Les inscriptions sont closes.

Accès libre..

2023-04-08 à 08:00:00 ; fin : 2023-04-09 19:30:00. .

Avenue du Dr Fleming – Lycée Paul Langevin Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



First tournament organised by the Martigues Badminton Club.

At the Riouall gymnasium, near the Lycée Paul Langevin.

More than 130 participants are registered from the whole region but also from the Gard and the Hérault. Registrations are closed.

Free access.

Primer torneo organizado por el Club de Bádminton de Martigues.

En el gimnasio Riouall, cerca del liceo Paul Langevin.

Se han inscrito más de 130 participantes de toda la región, pero también del Gard y del Hérault. Inscripciones cerradas.

Acceso gratuito.

Erstes Turnier, das vom Martigues Badminton Club organisiert wird.

Im Gymnasium Riouall, in der Nähe des Lycée Paul Langevin.

Mehr als 130 Teilnehmer sind angemeldet, die aus der ganzen Region, aber auch aus dem Gard und dem Hérault kommen. Die Anmeldungen sind geschlossen.

Freier Zugang.

Mise à jour le 2023-03-29 par Office de Tourisme de Martigues