Visite libre : Tour Zizim Avenue du Dr Butaud Bourganeuf, 8 avril 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Au cœur de cette cité médiévale fut spécialement construite une tour prison pour un Prince venu d’Orient, Zizim, fils d’un puissant sultan ottoman. Énorme construction de sept niveaux dont vous ne regretterez pas d’avoir gravi les 99 marches jusqu’à la découverte de son impressionnante charpente..

2023-04-08 fin : 2023-04-08 18:00:00. EUR.

Avenue du Dr Butaud

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



In the heart of this medieval city, a prison tower was specially built for a prince from the East, Zizim, son of a powerful Ottoman sultan. This huge seven-level building will not let you regret having climbed the 99 steps to discover its impressive framework.

En el corazón de esta ciudad medieval, se construyó especialmente una torre prisión para un príncipe de Oriente, Zizim, hijo de un poderoso sultán otomano. Este enorme edificio de siete plantas tiene 99 escalones, de los que no se arrepentirá hasta que vea su impresionante entramado.

Im Herzen dieser mittelalterlichen Stadt wurde eigens ein Gefängnisturm für einen Prinzen aus dem Orient, Zizim, Sohn eines mächtigen osmanischen Sultans, errichtet. Der Turm ist ein riesiges, siebenstöckiges Gebäude, und Sie werden es nicht bereuen, die 99 Stufen hinaufgestiegen zu sein, um den beeindruckenden Dachstuhl zu entdecken.

Mise à jour le 2023-03-17 par OT Creuse Sud Ouest