Récital de piano: Nino Modebadze (Conservatoire de Brive) Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde, 19 décembre 2023 19:00, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Récital de piano de Nino Modebadze.

A 19h. Auditorium Francis Poulenc . Tarif: 10 euros. Renseignements et billetterie au 05 55 18 17 80..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . EUR.

Avenue du docteur Massénat

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Piano recital by Nino Modebadze.

At 7pm. Francis Poulenc Auditorium. Price: 10 euros. Information and tickets on 05 55 18 17 80.

Recital de piano de Nino Modebadze.

A las 19.00 h. Auditorio Francis Poulenc . Precio: 10 euros. Información y entradas en el 05 55 18 17 80.

Klavierabend von Nino Modebadze.

19 Uhr. Auditorium Francis Poulenc . Preis: 10 Euro. Informationen und Kartenvorverkauf unter 05 55 18 17 80.

Mise à jour le 2023-12-05 par Brive Tourisme