Concert de trombones (Auditorium Francis Poulenc) Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde, 30 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Concert de trombones avec le quator Slyme. Samedi 30 septembre 2023 à 20h à l’auditorium Francis Poulenc au conservatoire de Brive. Billetterie ouverte au conservatoire (Renseignements au 05.55.18.17.80) Tarif: 10€ (demi-tarif sous conditions)..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Avenue du docteur Massénat

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Trombone concert with the Slyme quator. Saturday September 30, 2023 at 8pm in the Francis Poulenc auditorium at Brive conservatory. Tickets available at the conservatoire (Information on 05.55.18.17.80) Price: 10? (half-price subject to conditions).

Concierto de trombón con el Slyme quator. Sábado 30 de septiembre de 2023 a las 20:00 h en el auditorio Francis Poulenc del Conservatorio de Brive. Entradas disponibles en el Conservatorio (Información en el 05.55.18.17.80) Precio: 10 euros (media entrada sujeta a condiciones).

Posaunenkonzert mit dem Slyme Quator. Samstag, 30. September 2023 um 20 Uhr im Auditorium Francis Poulenc des Konservatoriums von Brive. Eintrittskarten können am Konservatorium erworben werden (Informationen unter 05.55.18.17.80). Preis: 10 Euro (halber Preis unter bestimmten Bedingungen).

Mise à jour le 2023-09-28 par Brive Tourisme