Journées Européennes du Patrimoine : Les salines Avenue du Docteur Jacques Dufourcq Salies-de-Béarn, 16 septembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Depuis l’espace d’observation qui surplombe le site de production de sel, venez assister à une présentation de la Saline de Salies-de-Béarn et de son sel unique au monde. Départ à 10h30, 11h, 15h, 15h30, 16h30 et 17h (Gratuit).

De 10h à 12h et 14h à 18h : visite du pôle muséographique à tarif réduit (2€ sans audioguide et sans dégustation)..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Avenue du Docteur Jacques Dufourcq

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From the observation area overlooking the salt production site, enjoy a presentation of the Salies-de-Béarn saltworks and its unique salt. Departures at 10:30 am, 11 am, 3 pm, 3:30 pm, 4:30 pm and 5 pm (Free).

From 10am to 12pm and 2pm to 6pm: reduced-rate visit to the museum (2? without audioguide and tasting).

Desde la zona de observación que domina el lugar de producción de la sal, asista a una presentación de las salinas de Salies-de-Béarn y de su sal única. Salidas a las 10.30 h, 11 h, 15 h, 15.30 h, 16.30 h y 17 h (gratuitas).

De 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00: visita del museo con tarifa reducida (2? sin audioguía y sin degustación).

Vom Aussichtsplatz aus, der die Salzproduktionsstätte überragt, können Sie an einer Präsentation der Saline von Salies-de-Béarn und ihres weltweit einzigartigen Salzes teilnehmen. Abfahrt um 10:30, 11:00, 15:00, 15:30, 16:30 und 17:00 Uhr (Kostenlos).

Von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr: Besuch des Museumszentrums zu ermäßigten Preisen (2? ohne Audioguide und ohne Verkostung).

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Béarn des Gaves