7ème Festival musical et littéraire d’Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino, 28 avril 2023, Cambo-les-Bains.

Cette 7ème édition présente tout un programme célébrant les anniversaires de 4 grandes figures de la Belle Époque . Ces 4 personnalités sont : Rosemonde Gérard, Pierre d’Arcangues, Louis Ganne et Pierre Loti.

À 15h30 au Potager : Sur les pas de Rosemonde, hommage à Rosemonde Gérard (épouse d’Edmond Rostand), poétesse. Lectures avec l’association Les Rendez-Vous Lectures de Cambo et évocation historique par Anne-Marie Pontacq.

À l’Espace Culturel Assantza de 9h30 à 12h30 : Master Class de Chant Choral, stage de perfectionnement pour choristes amateurs ou confirmés. Formation animée par Michel Fenasse-Amat.

Programme complet du festival sur : https://www.cambolesbains.fr/wp-content/uploads/2020/03/programme-festival-23.pdf.

Avenue du Docteur Alexandre Camino Villa Arnaga

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This 7th edition presents a whole program celebrating the birthdays of 4 great figures of the Belle Époque. These 4 personalities are : Rosemonde Gérard, Pierre d?Arcangues, Louis Ganne and Pierre Loti.

At 3:30 pm at the Potager: In the footsteps of Rosemonde, a tribute to Rosemonde Gérard (Edmond Rostand’s wife), poetess. Readings with the association Les Rendez-Vous Lectures of Cambo and historical evocation by Anne-Marie Pontacq.

At the Espace Culturel Assantza from 9:30 am to 12:30 pm: Master Class of Choral Singing, training course of improvement for amateur or confirmed choristers. Training led by Michel Fenasse-Amat.

Complete program of the festival on : https://www.cambolesbains.fr/wp-content/uploads/2020/03/programme-festival-23.pdf

Esta 7ª edición presenta todo un programa que celebra los cumpleaños de 4 grandes figuras de la Belle Époque. Estas 4 personalidades son : Rosemonde Gérard, Pierre d’Arcangues, Louis Ganne y Pierre Loti.

A las 15:30 h en el Potager: Tras las huellas de Rosemonde, homenaje a Rosemonde Gérard (esposa de Edmond Rostand), poetisa. Lecturas con la asociación Les Rendez-Vous Lectures de Cambo y evocación histórica a cargo de Anne-Marie Pontacq.

En el Espacio Cultural Assantza de 9h30 a 12h30: Master Class de Canto Coral, curso de perfeccionamiento para coristas aficionados o confirmados. Formación dirigida por Michel Fenasse-Amat.

Programa completo del festival en : https://www.cambolesbains.fr/wp-content/uploads/2020/03/programme-festival-23.pdf

Diese 7. Ausgabe präsentiert ein ganzes Programm, das die Geburtstage von vier großen Persönlichkeiten der Belle Époque feiert. Diese vier Persönlichkeiten sind : Rosemonde Gérard, Pierre d’Arcangues, Louis Ganne und Pierre Loti.

Um 15:30 Uhr im Potager: Sur les pas de Rosemonde, Hommage an Rosemonde Gérard (Ehefrau von Edmond Rostand), Dichterin. Lesungen mit dem Verein Les Rendez-Vous Lectures de Cambo und historischer Rückblick von Anne-Marie Pontacq.

Im Espace Culturel Assantza von 9.30 bis 12.30 Uhr: Master Class de Chant Choral, ein Perfektionskurs für Amateurchorsänger oder Fortgeschrittene. Der Kurs wird von Michel Fenasse-Amat geleitet.

Vollständiges Programm des Festivals unter: https://www.cambolesbains.fr/wp-content/uploads/2020/03/programme-festival-23.pdf

