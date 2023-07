Entraînement de course à pied Avenue du Coy Messanges, 30 juillet 2023, Messanges.

Messanges,Landes

Vous êtes en vacances et vous n’avez pas envie de courir seuls ?

L’EMM vous accueille pour participer à ses entraînements. Ainsi vous pourrez découvrir des chemins en forêt et en bordure de lac en toute sécurité. Ouvert à tous. Merci de s’inscrire au 06.61.31.84.11.

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . .

Avenue du Coy Intersection Vélodyssée

Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



You are on vacation and you don’t feel like running alone?

The EMM welcomes you to participate in its training sessions. You will be able to discover paths in the forest and along the lake in complete safety. Open to all. Thank you for registering at 06.61.31.84.11

¿Estás de vacaciones y no te apetece correr por tu cuenta?

El EMM te invita a participar en sus sesiones de entrenamiento. Podrás explorar senderos forestales y lacustres con total seguridad. Abierto a todos. Inscríbete en el 06.61.31.84.11

Sie sind im Urlaub und haben keine Lust, alleine zu laufen?

Der EMM heißt Sie herzlich willkommen, um an seinen Trainings teilzunehmen. So können Sie in aller Sicherheit Wege im Wald und am Seeufer entdecken. Das Angebot ist für alle offen. Bitte melden Sie sich unter 06.61.31.84.11 an

Mise à jour le 2023-07-16 par OTI LAS