Boom roller Avenue du Corps Franc Pommiès Oloron-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques Boom roller Avenue du Corps Franc Pommiès Oloron-Sainte-Marie, 5 janvier 2024, Oloron-Sainte-Marie. Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 16:00:00

fin : 2024-01-05 20:00:00 Boom Roller pour les moins de 16 ans..

Boom Roller pour les moins de 16 ans.

Boom Roller pour les moins de 16 ans. EUR.

Avenue du Corps Franc Pommiès Gymnase Supervielle

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn Détails Catégories d’Évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Code postal 64400 Lieu Avenue du Corps Franc Pommiès Adresse Avenue du Corps Franc Pommiès Gymnase Supervielle Ville Oloron-Sainte-Marie Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Avenue du Corps Franc Pommiès Oloron-Sainte-Marie Latitude 43.1858 Longitude -0.62632 latitude longitude 43.1858;-0.62632

Avenue du Corps Franc Pommiès Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oloron-sainte-marie/