D-Day Normandy Cup & Concerts Celtiques Avenue du Commando Kieffer Bénouville, 1 décembre 2023, Bénouville.

Bénouville,Calvados

Un événement unique, festif et culturel pour célébrer le 80e D-Day. Plus de 70 artistes de plus de 12 nations différentes toute la journée et soirée, à deux pas du mythique « Pegasus Bridge ». Les cornemuses sonneront pour la liberté et la paix entre les peuples !

| PROGRAMMATION

Soirée concerts & Mass Band

Restauration & Pub

Animations mémorielles & espace jeunesse

Village de la libération & artisanat Celtes

Compétitions internationale de cornemuses et caisses Écossaises

| CONCERTS GRATUITS

Part I : The Spoon O’Porridge

Part II : Calum STEWART Trio & Sophie Stephenson

Part III : Celtica Pipes Rock

Part IV : Grand Mass Band de la libération

| LE VILLAGE

Producteur de cidre et whisky, kilts & accessoires en cuirs, écrivains et dessinateurs de BD WWII, surplus militaire, stands associatifs, boutiques souvenirs….

2024-06-06 10:00:00 fin : 2024-06-06 . .

Avenue du Commando Kieffer Bénouville, Pegasus Bridge

Bénouville 14970 Calvados Normandie



A unique, festive and cultural event to celebrate the 80th D-Day. Over 70 artists from more than 12 different nations will perform all day and evening, just a stone’s throw from the legendary Pegasus Bridge. The bagpipes will sound for freedom and peace between peoples!

| PROGRAM

Evening concerts & Mass Band

Catering & Pub

Remembrance activities & youth area

Liberation village & Celtic crafts

International bagpipe and Scottish drum competition

| FREE CONCERTS

Part I : The Spoon O’Porridge

Part II : Calum STEWART Trio & Sophie Stephenson

Part III : Celtica Pipes Rock

Part IV : Grand Mass Band de la libération

| LE VILLAGE

Cider and whisky producers, kilts & leather accessories, WWII comic book writers and artists, military surplus, association stands, souvenir stores…

Un acontecimiento único, festivo y cultural para celebrar el 80º Día D. Más de 70 artistas de más de 12 naciones diferentes actuarán durante todo el día y la noche, a tiro de piedra del legendario Puente Pegaso. Las gaitas sonarán por la libertad y la paz entre los pueblos

| PROGRAMA

Conciertos nocturnos & Mass Band

Catering y pub

Actividades conmemorativas y espacio joven

Pueblo de la liberación y artesanía celta

Concurso internacional de gaitas y tambores escoceses

| CONCIERTOS GRATUITOS

Parte I : The Spoon O’Porridge

Parte II : Calum STEWART Trio & Sophie Stephenson

Parte III : Celtica Pipes Rock

Parte IV : Grand Mass Band de la libération

| LE VILLAGE

Productores de sidra y whisky, kilts y accesorios de cuero, guionistas y dibujantes de cómics de la Segunda Guerra Mundial, excedentes militares, puestos de asociaciones, tiendas de recuerdos…

Eine einzigartige, festliche und kulturelle Veranstaltung zur Feier des 80. D-Days. Über 70 Künstler aus mehr als 12 verschiedenen Nationen werden den ganzen Tag und Abend über auftreten, nur wenige Schritte von der legendären « Pegasus Bridge » entfernt. Die Dudelsäcke werden für die Freiheit und den Frieden zwischen den Völkern erklingen!

| PROGRAMMGESTALTUNG

Abendliche Konzerte & Mass Band

Essen & Trinken & Pub

Animationen zum Gedenken & Jugendbereich

Dorf der Befreiung & keltisches Kunsthandwerk

Internationale Wettbewerbe für Dudelsäcke und schottische Trommeln

| KOSTENLOSE KONZERTE

Teil I: The Spoon O’Porridge (Der Löffel O’Porridge)

Part II : Calum STEWART Trio & Sophie Stephenson

Part III: Celtica Pipes Rock

Part IV: Grand Mass Band der Befreiung

| LE VILLAGE

Cidre- und Whiskyproduzent, Kilts & Lederaccessoires, Schriftsteller und Zeichner von WWII-Comics, Militärüberschüsse, Vereinsstände, Souvenirläden…

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Caen la Mer