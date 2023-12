Jeux d’antan au port ostréicole Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains, 7 juillet 2024 14:30, Andernos-les-Bains.

L ‘association « mémoire d’Andernos » met les jeux d’antan à l’honneur : course en sac, course à l’oeuf, roulé rondin, billard japonais, quilles, jeux de massacre… C’est l’occasion de se retrouver en famille ou entre amis !.

Avenue du Commandant David Allègre Maison du Port

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The association « mémoire d’Andernos » puts the games of yesteryear in the spotlight: sack race, egg race, roulé rondin, Japanese billiards, skittles, games of massacre … It’s the opportunity to meet with family or friends!

La asociación « mémoire d’Andernos » pone en escena los juegos de antaño: carrera de sacos, carrera de huevos, roulé rondin, billar japonés, bolos, juegos de masacre… Una ocasión para reunirse con la familia o los amigos

Der Verein « mémoire d’Andernos » stellt die Spiele von früher in den Vordergrund: Sackhüpfen, Eierlauf, Rondinieren, japanisches Billard, Kegeln, Schlachtfestspiele… Dies ist die Gelegenheit, sich mit der Familie oder mit Freunden zu treffen!

