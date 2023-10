Navette maritime du Passe Marée Andernos/Arcachon Avenue du commandant David Allègre Andernos-les-Bains, 14 septembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Le « Passe marée » une navette maritime qui vous propose des trajets entre Andernos et Arcachon, pour une durée de 50 minutes, en longeant les cabanes tchanquées de l’île aux oiseaux.

Attention, les horaires des traversées sont fixées en fonction des marées.

N’oubliez pas de télécharger les horaires..

2023-09-14 fin : 2023-09-17 . EUR.

Avenue du commandant David Allègre Port ostréicole

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The « Passe marée » is a maritime shuttle that offers trips between Andernos and Arcachon, for a duration of 50 minutes, along the huts of the island of birds.

Please note that the crossing times are fixed according to the tides.

Don’t forget to download the schedules.

El « Passe marée » es una lanzadera marítima que ofrece travesías entre Andernos y Arcachon, de una duración de 50 minutos, a lo largo de las cabañas de la Ile aux oiseaux.

Tenga en cuenta que el horario de las travesías depende de las mareas.

No olvide descargar los horarios.

Der « Passe marée » ein Schiffspendelbus, der Ihnen Fahrten zwischen Andernos und Arcachon anbietet. Die Fahrten dauern 50 Minuten und führen an den tchanchierten Hütten der Vogelinsel vorbei.

Bitte beachten Sie, dass die Fahrzeiten der Überfahrten je nach Gezeiten festgelegt werden.

Vergessen Sie nicht, die Fahrpläne herunterzuladen.

Mise à jour le 2023-10-06 par OT Andernos-les-Bains