Tour de l’île aux oiseaux du Passe Marée Avenue du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains, 14 septembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Venez profiter d’une vue magnifique sur Arcachon et la côte du Cap-Ferret, et admirer l’île aux oiseaux, les cabanes tchanquées, le « grand banc », cette immense zone de parcs à huîtres, …

Balade sans escale de 2h15 au départ du port ostréicole d’Andernos..

2023-09-14 fin : 2023-09-14 . EUR.

Avenue du Commandant David Allegre Port Ostréicole – dernière darse

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a magnificent view of Arcachon and the coast of Cap-Ferret, and admire the island of birds, the « cabanes tchanquées », the « grand banc », this huge area of oyster beds, …

Non-stop tour of 2h15 from the oyster port of Andernos.

Venga a disfrutar de una magnífica vista de Arcachon y del litoral de Cap-Ferret, y admire la isla de los pájaros, las « cabanes tchanquées », el « grand banc », esta inmensa zona de criaderos de ostras, …

Excursión sin escalas de 2h15 desde el puerto ostrícola de Andernos.

Genießen Sie einen herrlichen Blick auf Arcachon und die Küste von Cap Ferret und bewundern Sie die Vogelinsel, die Tchanquée-Hütten, die « große Bank », dieses riesige Gebiet mit Austernparks, …

Nonstop-Fahrt von 2 Stunden und 15 Minuten ab dem Austernhafen von Andernos.

Mise à jour le 2023-09-02 par OT Andernos-les-Bains